Вице-премьер правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтёрства. Он рассчитан до 2025 года.
Задача этой концепции — обеспечить системный подход к поддержке добровольческих движений. Документ предусматривает стимулирование волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, помощи при чрезвычайных ситуациях, передаёт
План состоит из семи разделов, они предусматривают совершенствование правового регулирования деятельности добровольцев. Помимо этого, реализация концепции должна способствовать развитию добровольчества и поддержки со стороны некоммерческих организаций.
Концепция развития волонтёрства, как писал News.ru, была утверждена в декабре 2018 года. Подпись под документом тогда поставил глава кабмина Дмитрий Медведев.