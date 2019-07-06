https://static.news.ru/photo/9b60bf60-9fcc-11e9-8e6e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Зыков Кирилл/АГН «Москва»

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова утвердила план реализации Концепции развития волонтёрства. Он рассчитан до 2025 года.

Задача этой концепции — обеспечить системный подход к поддержке добровольческих движений. Документ предусматривает стимулирование волонтёров к работе в учреждениях социального обслуживания, образования, здравоохранения, помощи при чрезвычайных ситуациях, передаёт РИА Новости

План состоит из семи разделов, они предусматривают совершенствование правового регулирования деятельности добровольцев. Помимо этого, реализация концепции должна способствовать развитию добровольчества и поддержки со стороны некоммерческих организаций.

Концепция развития волонтёрства, как писал News.ru, была утверждена в декабре 2018 года. Подпись под документом тогда поставил глава кабмина Дмитрий Медведев.