Голикова: пособие на первенца получит каждая третья семья в РФ

Благодаря нацпроекту «Демография» материнский капитал и пособия на первого ребёнка в течение шести лет получат свыше миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Ещё одной мотивацией для создания ячейки общества станут выгодные условия приобретения жилья в ипотеку. Ставка может составить всего 6%, сообщает «Интерфакс».
К 2024 году Кремль ожидает рост коэффициента рождаемости в стране до отметки в 1,7 (количество детей на одну женщину).
«Мы сейчас находимся на серьёзном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин», — рассказала Голикова.
К обозначенной дате маткапитал получат 1,6 млн семей в РФ. Пособия на первенца — около 1,1 млн.
Ранее News.ru сообщал о российских регионах с самой высокой смертностью. Самыми неблагополучными стали Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.