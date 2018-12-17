Голикова: пособие на первенца получит каждая третья семья в РФ

https://news.ru/storage/news/71844a16d60f7a5103b2b2aa2e3c2c3d/00300241-3336-489b-80c6-6d35c6d9aba8_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Благодаря нацпроекту «Демография» материнский капитал и пособия на первого ребёнка в течение шести лет получат свыше миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ещё одной мотивацией для создания ячейки общества станут выгодные условия приобретения жилья в ипотеку. Ставка может составить всего 6%, сообщает «Интерфакс».

К 2024 году Кремль ожидает рост коэффициента рождаемости в стране до отметки в 1,7 (количество детей на одну женщину).

«Мы сейчас находимся на серьёзном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин», — рассказала Голикова.

К обозначенной дате маткапитал получат 1,6 млн семей в РФ. Пособия на первенца — около 1,1 млн.

Ранее News.ru сообщал о российских регионах с самой высокой смертностью. Самыми неблагополучными стали Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.