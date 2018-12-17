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Голикова: пособие на первенца получит каждая третья семья в РФ

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Благодаря нацпроекту «Демография» материнский капитал и пособия на первого ребёнка в течение шести лет получат свыше миллиона российских семей, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ещё одной мотивацией для создания ячейки общества станут выгодные условия приобретения жилья в ипотеку. Ставка может составить всего 6%, сообщает «Интерфакс».

К 2024 году Кремль ожидает рост коэффициента рождаемости в стране до отметки в 1,7 (количество детей на одну женщину).

«Мы сейчас находимся на серьёзном тренде демографическом, который связан с сокращением женщин, находящихся в репродуктивном возрасте. Поэтому целый набор мероприятий, которые мы предполагаем реализовать, будет служить мотивационной поддержкой для наших женщин», — рассказала Голикова.

К обозначенной дате маткапитал получат 1,6 млн семей в РФ. Пособия на первенца — около 1,1 млн.

Ранее News.ru сообщал о российских регионах с самой высокой смертностью. Самыми неблагополучными стали Ивановская, Тульская, Новгородская, Тверская и Псковская области.


#россия #демография #семья #татьянаголикова
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