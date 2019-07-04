Число случаев младенческой смертности в России за последние четыре года снизилось на 41%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Россия перешла на новые показатели младенческой смертности в 2012 году. На тот момент показатели младенческой смертности у нас были 8,6 на 1000 рождённых живыми. Это статистический термин, поэтому я называю так, как он называется в статистике. Сейчас (по итогам 2018 года. — прим. News.ru) это 4,7, — цитирует Голикову ТАСС .