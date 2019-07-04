Голикова рассказала о динамике младенческой смертности в РФ
Антон Касс
18:57, 04 июля 2019
https://static.news.ru/photo/d2fb335a-9e74-11e9-9bc1-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Число случаев младенческой смертности в России за последние четыре года снизилось на 41%. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании президентского Совета по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.
Россия перешла на новые показатели младенческой смертности в 2012 году. На тот момент показатели младенческой смертности у нас были 8,6 на 1000 рождённых живыми. Это статистический термин, поэтому я называю так, как он называется в статистике. Сейчас (по итогам 2018 года. — прим. News.ru) это 4,7, — цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер добавила, что рассчитывает на дальнейшее снижение данного показателя.