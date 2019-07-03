https://static.news.ru/photo/1f2b1994-9da2-11e9-8674-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала главные причины нехватки льготных лекарств в регионах. Источником проблемы, по её словам, стало несоблюдение процедуры закупок.

По-крупному, причин две. Это не денежная проблема. Это, как правило, несвоевременное проведение закупочных и конкурсных процедур. А также срывы закупок в связи с невыходом производителей и поставщиков на торги, — цитирует её РИА Новости .

В качестве второй проблемы она назвала отсутствие взаимодействия между органами власти, аптеками и медицинскими организациями. Голикова добавила, что на сегодняшний день запаса закупленных для льготников лекарств хватит на четыре месяца. Их общая стоимость составляет 36 млрд рублей.

Ранее News.ru писал, что пациенты тюменского онкодиспансера перестали получать необходимую терапию из-за нехватки жизненно важных препаратов. Проблема возникла из-за несвоевременного проведения закупочных процедур.