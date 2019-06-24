https://static.news.ru/photo/cd5b077e-967a-11e9-9552-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Единый госэкзамен по обществознанию сдавали в 2019 году около половины всех российских выпускников. Этот предмет, а также физика и биология стали самыми популярными среди ЕГЭ по выбору, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Наиболее востребованным учебным предметом по выбору среди выпускников 11-х классов стало обществознание, 315,2 тысячи человек его сдавали, то есть практически приблизились к половине, — цитирует РИА Новости Голикову.

По её словам, физику сдавали 139,5 тысячи выпускников, биологию — 154 тысячи, историю — 103,3 тысячи.

Как писал News.ru, томский школьник Александр Путин стал рекордсменом по ЕГЭ. Он получил максимальное количество баллов за экзамен по русскому языку, математике и физике. По словам директора учебного заведения Ирины Мирошниковой, однофамилец российского президента отличается скромностью и прилежностью. Он всегда учился на отлично. Выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт.