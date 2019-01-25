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Голикова: 70% студентов находят работу после вуза

Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что около 72% выпускников находят работу в первый год после окончания учёбы в вузе.

Она отметила, что в 2022 году в России будет проведена модернизация мониторинга выпускников вузов. Это позволит отслеживать их трудоустройство по полученной специальности.

«Это повысит эффективность прогнозирования потребности кадров в той или иной отрасли в конкретном регионе и планирования контрольных цифр приема, в том числе на целевое обучение», — передаёт её слова RNS.

Как ранее писал News.ru, согласно данным интернет-бронирования, самостоятельные туристы 18−25 лет выбирают путешествия по России чаще, чем туристы других возрастных групп.


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