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Голая женщина пробежалась по улице в мороз

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Необычный инцидент произошел в городе Белорецке в Башкортостане. По улицам населённого пункта пробежалась босиком абсолютно нагая женщина. Забег был стремительный, так как столбики термометров в Белорецке к этому моменту опустились до минус 20 градусов. 

На вопросы очевидцев молодая женщина, которой на вид около 30 лет, не отвечала. Фотографии и видео её поступка опубликованы в социальных сетях и вызвали общественный резонанс. Комментаторы «забега» считают, что дама проиграла спор, либо у неё психическое расстройство.

Некоторые женские тренеры по психологии, саморазвитию и личностному росту дают своим ученицам такие задания, рассказала в интервью News.ru одна из участниц психологического тренинга, жительница Москвы Елена К.

«Нам давали задания пробежать голой по улицам, прийти голой в бар и попросить кружку кофе, а также просить незнакомцев сфотографировать в голом виде на фоне какого-нибудь здания. Каждый день — новое испытание. "Коучи" объясняли, что это поможет нам поднять самооценку за счёт понижения значимости общественного осуждения», — сообщила Елена К.

Как сообщал News.ru «голые» свадебные платья набирают популярность и могут стать настоящим трендом наступившего года. Эксперты в один голос утверждают, что на смену дорогим брендам пришли креативные идеи молодых дизайнеров. При этом оригинальные, а порой и шокирующие модели представят не только бюджетные производители, но и известные дома моды.


#тренеры #психология #инцидент #Башкортостан
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