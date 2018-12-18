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Глушаков перед матчами предпочитает баню с девушками

Денис Глушаков Сергей Лантюхов/News.ru

Денис Глушаков

общество [ версия для печати ]

Полузащитник московского клуба «Спартак» Денис Глушаков заявил на допросе, что готовится к матчам в бане с девушками. По его словам, такой способ настраиваться на игру – привычная практика для игроков команды.

Как сообщает Telegram-канал Mash, капитан «красно-белых» обвинил жену Дарью в изменах. Угрозы в её адрес он признал, но рассказал, что делал это в порыве злости, поэтому, уверен футболист, его слова нельзя воспринимать всерьёз.

Глушаков также заверил, что никогда не поднимал руку на супругу. При этом он считает, что Дарья сама всё подстроила, чтобы подготовиться к суду.

Ранее News.ru сообщал, что полицейские вызвали Дениса Глушакова на допрос. Незадолго до этого супруга написала на него заявление в полицию, в котором обвинила в угрозах убийством. Глушаков, в свою очередь, обвиняет жену в мошенничестве. Сейчас Денис и Дарья находятся в стадии развода.


#Спартак #разводы #ДенисГлушаков
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