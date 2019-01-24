Главврача Кузнецка оштрафовали на 500 рублей за кровати из досок

https://news.ru/storage/news/c738593b385a4cdfd34211db224a3516/89305a1a-6c09-4433-b582-c542bf143d06_850.jpg Подслушано в Кузнецке/vk.com

Главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапова, который распорядился установить кровати из досок, оштрафовали. Роспотребнадзор признал его виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Потапову назначен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, прокурор Кузнецка внёс представление министру здравоохранения Пензенской области.

Инцидент случился в середине января этого года. В период новогодних праздников в больнице города были экстренно госпитализированы рекордное число пациентов. Потапов распорядился соорудить дополнительные кровати из стульев, на которые сотрудники больницы сложили доски. Фотографии новых больничных коек опубликовали пациенты в социальных сетях.

Потапов подтвердил подлинность снимков и пообещал, что больница закупит резервные койки после публикации в соцсетях фотографий кроватей из досок, которые персонал соорудил из-за наплыва пациентов, писал News.ru