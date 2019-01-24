Главврача Кузнецка оштрафовали на 500 рублей за кровати из досок

Главного врача Кузнецкой межрайонной больницы Алексей Потапова, который распорядился установить кровати из досок, оштрафовали. Роспотребнадзор признал его виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Потапову назначен штраф в размере 500 рублей. Кроме того, прокурор Кузнецка внёс представление министру здравоохранения Пензенской области.
Инцидент случился в середине января этого года. В период новогодних праздников в больнице города были экстренно госпитализированы рекордное число пациентов. Потапов распорядился соорудить дополнительные кровати из стульев, на которые сотрудники больницы сложили доски. Фотографии новых больничных коек опубликовали пациенты в социальных сетях.
Потапов подтвердил подлинность снимков и пообещал, что больница закупит резервные койки после публикации в соцсетях фотографий кроватей из досок, которые персонал соорудил из-за наплыва пациентов, писал News.ru