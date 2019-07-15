https://static.news.ru/photo/33e5d8b6-a6ed-11e9-b97b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: SpetsnazAlpha/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен со своего поста, сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его мнению, кадровые изменения не связаны с недавними задержаниями ряда сотрудников силовой структуры по подозрению в разбое. После отставки Канакин занял должность президента ассоциации ветеранов спецподразделения, пишет « Интерфакс ». По предварительным данным, он служил в «Альфе» с 1984 года. Принимал участие в операции по освобождению заложников в театральном центре на Дубровке и в школе в Беслане. Мужчина возглавил управление в 2014 году.

Ранее News.ru сообщал, что число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, увеличилось до 15. В разработке находятся восемь бойцов спецподразделения «Альфа». Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры «Альфы» и «Вымпела».