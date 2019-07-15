Руководитель спецподразделения ФСБ «Альфа» Валерий Канакин уволен со своего поста, сообщил почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По его мнению, кадровые изменения не связаны с недавними задержаниями ряда сотрудников силовой структуры по подозрению в разбое. После отставки Канакин занял должность президента ассоциации ветеранов спецподразделения, пишет «
Ранее News.ru сообщал, что число сотрудников ФСБ, проходящих по делу о разбое, увеличилось до 15. В разработке находятся восемь бойцов спецподразделения «Альфа». Фигуранты дела — сотрудники Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ, а также офицеры «Альфы» и «Вымпела».