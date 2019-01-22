Главу МЧС Москвы отстранили из-за гибели пожарных

https://news.ru/storage/news/ca3580a59af0c5c49a758d7ff6a41ba7/0e0d2f2e-f8c9-412a-9e67-315fba3b8373_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Глава управления пожарно-спасательных сил МЧС по Москве полковник внутренней службы Дмитрий Ширлин временно отстранён от своей должности.

Такое решение принял Басманный суд Москвы ещё 21 декабря 2018 года, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Законность этого решения проверит Мосгорсуд. Заседание назначено на 23 января 2019 года.

Полковника Ширлина обвиняют в халатности по части 3 статьи 293 УК РФ. Связано это с гибелью восьми пожарных при тушении склада пластиковых изделий на востоке Москвы 22 сентября 2016 года. Огонь потушили спустя 14 часов. Из горящего здания были спасены более 100 работников.

Ранее News.ru писал о том, что одно из помещений Арбитражного суда загорелось в Санкт-Петербурге. Было эвакуировано около ста человек.