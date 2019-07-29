https://static.news.ru/photo/d1e0872e-b218-11e9-9dd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Следственные органы СКР по Московской области предъявили гендиректору ООО «САКС игрушки» обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Преступление было совершено группой лиц, ответственных за финансово-хозяйственную деятельность компании, по предварительному сговору. Согласно данным следствия, НДС и налог на прибыль на общую сумму около 600 млн рублей не уплачивались в период с 2015 по 2016 годы.

В ходе расследования были проведены обыски, назначена налоговая экспертиза. Следствие устанавливает все обстоятельства преступления и лиц, причастных к нему, сообщается на сайте ведомства.

Ранее News.ru писал, что московский суд приговорил к двум годам колонии основателя сети «Корчма Тарас Бульба» Юрия Белойвана за неуплату налогов в размере более 650 млн рублей. Защита бизнесмена намерена обжаловать вердикт.