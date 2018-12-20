Главреду The Insider запретили увидеть Путина

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Роман Доброхотов

Силовики запретили руководителю сетевого издания The Insider Роману Доброхотову посетить пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Об инциденте журналист написал в своём Tiwtter за несколько минут до начала мероприятия. Его остановили сотрудники ФСО.

«Тааак, ФСО не пускает. Хотя аккредитация есть и в списках я есть. Куда-то звонят», — сообщил главный редактор.

Через несколько минут журналист окончательно подтвердил — общение главы государства с представителями СМИ он пропустит.

«Что ж, быть единственным журналистом, которому не позволено приходить на пресс-конференцию Путина — это почетно, я считаю», — подытожил Доброхотов.

Кстати, это уже не первый случай, когда журналистов не пускают на пресс-конференцию главы российского государства. В 2013 году в аккредитации на мероприятие было отказано корреспонденту русской версии журнала Rolling Stone Евгению Левковичу.

В этом году 14-ю по счёту пресс-конференцию Владимира Путина не смогут посетить люди «с заболеваниями и судимостью». Об этом ранее заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее News.ru публиковал материал о подготовке российского лидера к пресс-конференции, которая состоится 20 декабря 2018 года. Вопросы президенту коснутся экономического развития страны и ситуации в мире, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Представитель Кремля также отметил, что итоги конференции повлияют на формирование перечня поручений и позволят разобраться в «конкретных болевых ситуациях или системных проблемах».