https://static.news.ru/photo/491e5936-b50e-11e9-8979-fa163e074e61_660.jpg Максим Филимонов Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС

Главный редактор ТАСС Максим Филимонов покидает свой пост. Он перейдёт работать в группу «Российский экспортный центр» (РЭЦ) в качестве главы блока по внешним связям и коммуникациям.

Главной задачей Филимонова на новой должности, которую он официально займёт 19 августа, станет реализация единой коммуникационной политики по поддержке экспорта. По словам самого журналиста, РЭЦ может помочь российским компаниям выйти на международный рынок.

И коммуникации призваны стать одним из мощных инструментов для этого, — приводит слова Филимонова РБК .

Ранее News.ru писал, что Михаил Петров со 2 августа текущего года займёт должность главного редактора ТАСС. Об этом рассказал гендиректор СМИ Сергей Михайлов.