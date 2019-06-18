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Центробанк сообщил, что в Москве фиксируется всё больше случаев телефонного мошенничества: преступники звонят жителям столицы под видом сотрудников банков и выпытывают данные, чтобы впоследствии похитить со счетов своих жертв денежные средства. По информации регулятора, они находят способы для того, чтобы обмануть тех, кто уверен, что их невозможно провести.

Начальник отдела технической защиты информации Главного управления Банка России Дмитрий Ибрагимов заявил, что злоумышленники используют виртуальные АТС, подменяя таким образом свои номера на номера банков. Они представляются сотрудниками службы безопасности...