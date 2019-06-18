Глава Общественной комиссии по взаимодействию с судейским сообществом столицы, главред газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев выступил против металлических клеток для подсудимых и арестованных за нетяжкие преступления. В качестве примера он привёл избрание меры пресечения экс-министру по вопросам Открытого правительства РФ Михаилу Абызову в Басманном суде.
Клетка сама по себе вызывает отторжение. Мы с детства привыкли смотреть на животных в клетке, это само по себе давление, если человек проходит по лёгким делам. Недавно мы все смотрели, что министр Михаил Абызов сидит в клетке. Мы ведь все совершенно точно знаем, что Абызов никого не укусит. 100%. Это можно гарантировать. Я с ним знаком многие годы, — цитирует Гусева АГН «Москва».
Как писал News.ru, 27 марта Басманный суд Москвы арестовал Михаила Абызова и его вероятных подельников — председателя совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александра Пелипасова, заместителя гендиректора ООО «Ру-Ком» Максима Русакова, директора по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галину Фрайденберг, экс-главу группы Ru-com Николая Степанова, бывшего руководителя ОАО «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва.