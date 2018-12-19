Главред МК будет защищать права журналистов

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев назначен новым руководителем комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ. Первое заседание Совета в новом составе уже прошло.
«Может быть, отдали должное Гусеву Павлу Николаевичу, который в предыдущем созыве не руководил комиссией», — сказал член СПЧ Игорь Борисов.
Главой комиссии по образованию и науке стал Александр Асмолов, по культуре — Александр Сокуров, сообщает ТАСС.
Впервые новые члены Совета общались 19 декабря. Встреча длилась 6 часов и была проведена при закрытых дверях.
Ранее News.ru писал, что член президентского Совета по правам человека в России Андрей Бабушкин называл одной из основных задач правозащитного сообщества создание структур немедленного реагирования на нарушения прав. По его мнению, в дополнение к сервису «ОВД-Инфо», который сообщает о задержаниях на массовых акциях, следовало бы создать портал «ФСИН-Инфо», с объявлениями о случаях нарушения прав человека в местах лишения свободы.