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Главред МК будет защищать права журналистов

Павел Гусев (в центре) Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Павел Гусев (в центре)

общество [ версия для печати ]

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев назначен новым руководителем комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ. Первое заседание Совета в новом составе уже прошло.

«Может быть, отдали должное Гусеву Павлу Николаевичу, который в предыдущем созыве не руководил комиссией», — сказал член СПЧ Игорь Борисов.

Главой комиссии по образованию и науке стал Александр Асмолов, по культуре — Александр Сокуров, сообщает ТАСС.

Впервые новые члены Совета общались 19 декабря. Встреча длилась 6 часов и была проведена при закрытых дверях.

Ранее News.ru писал, что член президентского Совета по правам человека в России Андрей Бабушкин называл одной из основных задач правозащитного сообщества создание структур немедленного реагирования на нарушения прав. По его мнению, в дополнение к сервису «ОВД-Инфо», который сообщает о задержаниях на массовых акциях, следовало бы создать портал «ФСИН-Инфо», с объявлениями о случаях нарушения прав человека в местах лишения свободы.


#спч #журналистика
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