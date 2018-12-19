Главред МК будет защищать права журналистов

https://news.ru/storage/news/8b249ee3134da0c4b0bf00bc3da9af89/149c8f22-6a96-4857-abd8-a04910ce55c0_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Павел Гусев (в центре)

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев назначен новым руководителем комиссии по свободе информации и правам журналистов СПЧ. Первое заседание Совета в новом составе уже прошло.

«Может быть, отдали должное Гусеву Павлу Николаевичу, который в предыдущем созыве не руководил комиссией», — сказал член СПЧ Игорь Борисов.

Главой комиссии по образованию и науке стал Александр Асмолов, по культуре — Александр Сокуров, сообщает ТАСС.

Впервые новые члены Совета общались 19 декабря. Встреча длилась 6 часов и была проведена при закрытых дверях.

Ранее News.ru писал, что член президентского Совета по правам человека в России Андрей Бабушкин называл одной из основных задач правозащитного сообщества создание структур немедленного реагирования на нарушения прав. По его мнению, в дополнение к сервису «ОВД-Инфо», который сообщает о задержаниях на массовых акциях, следовало бы создать портал «ФСИН-Инфо», с объявлениями о случаях нарушения прав человека в местах лишения свободы.