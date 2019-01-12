Главный психиатр России поможет в развитии больницы в Струнино

https://news.ru/storage/news/beb181d2d67bf63728ecdce4ef55a0fa/7e67daeb-7fd5-45fa-b33b-720db8f8809b_850.jpg Андрей Махонин/ТАСС

Зураб Кекелидзе

Дальнейшую судьбу психиатрического и дерматовенерологического отделений больницы в Струнино решат главный психиатр России Зураб Кекелидзе и главный дерматовенеролог РФ Анна Кубанова.

Специалисты приедут во Владимирскую область, чтобы помочь местным медикам выработать стратегию развития системы специализированной медицинской помощи, сообщает администрация региона.

Ранее в Сети появилось видео беседы временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой с сотрудниками Струнинской больницы, вопрос о которой был поднят во время «прямой линии» президента России Владимира Путина.

В самом начале ролика чиновница призывает медперсонал обратить внимание на чистоту поликлиники, повесить чистые занавески, помыть полы. Чекунова также предложила обеспечить больницу бесплатными бахилами, сообщал News.ru.