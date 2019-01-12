USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,651.16 $
МОСКВА-11°C23:00
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Главный психиатр России поможет в развитии больницы в Струнино

Зураб Кекелидзе Андрей Махонин/ТАСС

Зураб Кекелидзе

общество [ версия для печати ]

Дальнейшую судьбу психиатрического и дерматовенерологического отделений больницы в Струнино решат главный психиатр России Зураб Кекелидзе и главный дерматовенеролог РФ Анна Кубанова. 

Специалисты приедут во Владимирскую область, чтобы помочь местным медикам выработать стратегию развития системы специализированной медицинской помощи, сообщает администрация региона.

Ранее в Сети появилось видео беседы временно исполняющей обязанности заместителя губернатора Владимирской области Марины Чекуновой с сотрудниками Струнинской больницы, вопрос о которой был поднят во время «прямой линии» президента России Владимира Путина. 

В самом начале ролика чиновница призывает медперсонал обратить внимание на чистоту поликлиники, повесить чистые занавески, помыть полы. Чекунова также предложила обеспечить больницу бесплатными бахилами, сообщал News.ru.


#Минздрав #Владимирскаяобласть
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
общество 20:50, 12 января 2019
Опубликовано видео с советом чиновницы врачам помыть пол
общество 18:03, 12 января 2019
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведёт уборку
общество 19:11, 10 января 2019
Чиновники помогут девочке, попросившей у Путина трактор
Лента новостей
в мире 22:57
Запущенная из сектора Газа ракета упала на юге Израиля
в мире 22:43
СБУ объяснила допрос кандидата в президенты Украины
в мире 22:41
Университет США вводит курс о гибридной угрозе РФ
общество 22:38
Фигуриста Плющенко госпитализировали в Москве
в мире 22:15
Внук мексиканского мигранта хочет стать президентом США
Другие новости
общество 22:38
Фигуриста Плющенко госпитализировали в Москве
общество 20:50
Опубликовано видео с советом чиновницы врачам помыть пол
общество 19:12
Клишас оправдал закон «о неуважении к власти»
общество 19:05
Мэр Саратова объявил бой прославившим город сосулькам
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top