https://static.news.ru/photo/d1d14430-a872-11e9-bfb8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Торговые заведения по продаже алкогольной продукции необходимо располагать вдали от жилой застройки. Такое мнение высказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

По его словам, такие алкомаркеты должны находиться «на пустыре или на более-менее отдалённом расстоянии от жилья». В малых городах и на селе, где такой возможности нет, имеет смысл сократить часы, когда разрешено продавать алкоголь, уточнил специалист.

Вместе с тем, он признал, что дам зачастую люди потребляют так называемый «самопал», произведённый в домашних условиях. Из-за этого реальное потребление горячительных напитков в стране может существенно отличаться от официального.

Я боюсь, к тем около 10 литрам [в год], которые мы имеем, прибавится ещё примерно столько же. <...> Есть люди солидные, богатые, которые покупают водку в магазине, и есть те, которые гонят брагу в бочках, — цитирует Брюна « Интерфакс ».

В этой связи, помимо контроля за оборотом легального алкоголя, необходимо усилить и борьбу с контрафактом, отметил он.

Ранее, как писал News.ru, Минфин согласился с Минздравом, предлагавшим повысить «нижний порог» по продаже алкоголя до 21 года. Соответствующий законопроект уже готов.