Главные праздничные площадки Петербурга убрали к утру

https://news.ru/storage/news/97cdbff9c1936032c0cde6483d70462d/a354dfcf-fb98-43b1-bf84-804afe7b7b52_850.jpg Петр Ковалев/ТАСС

65 специальных машин и 166 дворников работали над уборкой Санкт-Петербурга. К 7 утра 1 января полностью убраны были Дворцовая площадь, Невский проспект и Стрелка.

Из мест, где горожане гуляли в новогоднюю ночь, дорожные предприятия вывезли 127 кубометров мусора, сообщается на сайте местного комитета по благоустройству.

Синоптики обещают Петербургу метели и мокрый снег. Поэтому больше 900 единиц техники и 980 дворников будут работать в дневное время на улицах города.

До конца праздников 30 аварийных бригад дежурят в дорожных предприятиях. Они круглосуточно готовы к нештатным ситуациям.

Как сообщал ранее News.ru, 31 декабря Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.