Главные праздничные площадки Петербурга убрали к утру

65 специальных машин и 166 дворников работали над уборкой Санкт-Петербурга. К 7 утра 1 января полностью убраны были Дворцовая площадь, Невский проспект и Стрелка.
Из мест, где горожане гуляли в новогоднюю ночь, дорожные предприятия вывезли 127 кубометров мусора, сообщается на сайте местного комитета по благоустройству.
Синоптики обещают Петербургу метели и мокрый снег. Поэтому больше 900 единиц техники и 980 дворников будут работать в дневное время на улицах города.
До конца праздников 30 аварийных бригад дежурят в дорожных предприятиях. Они круглосуточно готовы к нештатным ситуациям.
Как сообщал ранее News.ru, 31 декабря Гидрометцентр России предупредил жителей и гостей столицы об ухудшении погоды в начале следующего года. Синоптикам пришлось объявить в регионе «жёлтый» уровень опасности.