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Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль

Кирилл Зыков / АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Дед Мороз за рулём автопоезда доставил в Московский Кремль главную новогоднюю ель страны. Она будет установлена на Соборной площади.

18 декабря ровно в 22:00 под бой курантов ель провезли через Спасские ворота.

«Хорошо [доехали]. Гололёд есть. Технологические остановки были две… Просто время подхода, чтобы вовремя приехать. Выехали заранее, чтобы вовремя успеть», — рассказал Дед Мороз РИА Новости.

Дерево было срублено в учебно-опытном лесничестве в Щелковском районе Московской области. Его высота составляет 27 метров. Украсят ель к 24 декабря. На ней будут красоваться две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд.

Праздник у главной новогодний ёлки России состоится в Кремле 26 декабря. В этом году в нём примут участие около шести тысяч детей со всей страны.

Ранее, как писал News.ru, в мэрии Москвы сообщили, что по всей столице в новогодние и рождественские праздники будет организовано более 400 мероприятий. Они пройдут как в парках и на площадях, так и в библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.


#москва #новыйгод
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