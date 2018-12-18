Главную новогоднюю ель страны доставили в Московский Кремль

https://news.ru/storage/news/6b9a2ce9aced25ce0bba5435c2e10c68/d4aca589-4e7d-4757-b1bd-e1e3d5e5a283_850.jpg Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Дед Мороз за рулём автопоезда доставил в Московский Кремль главную новогоднюю ель страны. Она будет установлена на Соборной площади.

18 декабря ровно в 22:00 под бой курантов ель провезли через Спасские ворота.

«Хорошо [доехали]. Гололёд есть. Технологические остановки были две… Просто время подхода, чтобы вовремя приехать. Выехали заранее, чтобы вовремя успеть», — рассказал Дед Мороз РИА Новости.

Дерево было срублено в учебно-опытном лесничестве в Щелковском районе Московской области. Его высота составляет 27 метров. Украсят ель к 24 декабря. На ней будут красоваться две тысячи игрушек и полтора километра гирлянд.

Праздник у главной новогодний ёлки России состоится в Кремле 26 декабря. В этом году в нём примут участие около шести тысяч детей со всей страны.

Ранее, как писал News.ru, в мэрии Москвы сообщили, что по всей столице в новогодние и рождественские праздники будет организовано более 400 мероприятий. Они пройдут как в парках и на площадях, так и в библиотеках, культурных центрах и других городских учреждениях.