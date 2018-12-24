Главная ёлка страны готова к празднованию Нового года

https://news.ru/storage/news/8776058eb462e84c7f588be4d651ea71/24947ae5-43da-4fdb-822d-6ea8b807603c_850.jpg Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

Столетняя ель, установленная на Красной площади, наряжена сотрудниками Управления делами президента РФ и юными хоккеистами.

Дерево, привезённое в Кремль из Щёлковского района, украсили игрушками, сделанными из древесины ёлки, украшавшей Красную площадь на прошлый Новый год. Все они выполнены в стиле «зимний лес» — фигурки зайцев и ежей, информирует Агентство «Москва».

Юные спортсмены украсили нижние ветви дерева игрушками в виде шайб и клюшек. Для подсветки ели использовали светодиодные гирлянды. Их общая длина составляет более тысячи метров.

Ранее News.ru писал о том, что 30-метровое дерево установили в израильском городе Назарет. Оно стало самым большим новогодним символом на Ближнем Востоке.