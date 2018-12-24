USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,266 $   Brent53.45 $ Bitcoin4,246.70 $
МОСКВА-8°C18:52
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Главная ёлка страны готова к празднованию Нового года

Ведяшкин Сергей/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Столетняя ель, установленная на Красной площади, наряжена сотрудниками Управления делами президента РФ и юными хоккеистами.

Дерево, привезённое в Кремль из Щёлковского района, украсили игрушками, сделанными из древесины ёлки, украшавшей Красную площадь на прошлый Новый год. Все они выполнены в стиле «зимний лес» — фигурки зайцев и ежей, информирует Агентство «Москва».

Юные спортсмены украсили нижние ветви дерева игрушками в виде шайб и клюшек. Для подсветки ели использовали светодиодные гирлянды. Их общая длина составляет более тысячи метров.

Ранее News.ru писал о том, что 30-метровое дерево установили в израильском городе Назарет. Оно стало самым большим новогодним символом на Ближнем Востоке.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
политика
Россия уничтожит резиденцию Порошенко в случае войны

Лента новостей
в мире 18:50
КНР увеличил импорт СПГ до 5,99 млн тонн
спорт 18:44
Каррера сознался в хранении футболки игрока «Спартака»
происшествия 18:44
СК завершил расследование о похищении певца Руссо
общество 18:39
Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки
общество 18:28
Шойгу: число призывников стало оптимальным
спорт 18:26
Сэр Алекс Фергюсон вернулся в «Манчестер Юнайтед»
общество 18:22
«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов
оружие 18:17
Шойгу назвал Российскую армию самой современной в мире
общество 18:13
КС РФ предписал изменить правила оплаты отопления
спорт 18:12
Кличко посоветовали наслаждаться пенсией
происшествия 18:11
«Уралкалий» возобновил работу аварийной шахты
происшествия 18:11
Сейсмологи опровергли падение метеорита в Хабаровском крае
экономика 18:06
Трейдер Trafigura может купить долю в проекте «Роснефти»
в мире 18:04
Американец выиграл миллион на ставку в пять долларов
спорт 17:57
Скандально уволенный тренер «Спартака» открестился от РПЛ
Другие новости
новый год 18:46
Москвичи отправились в «Путешествие в Рождество»
News.ru предлагает вместе прогуляться по улицам предновогодней столицы
общество 18:39
Власти ДНР заявили о минном обстреле Горловки
общество 18:28
Шойгу: число призывников стало оптимальным
общество 18:22
«Турпомощь» пригрозила более чем двум сотням операторов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top