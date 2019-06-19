https://static.news.ru/photo/933dff4e-92a4-11e9-a412-fa163e074e61_1024.jpg Марат Мустафаев Фото: Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации

Пост главы УВД по Западному административному округу города Москвы вместо уволенного генерала полиции Андрея Пучкова временно занял его заместитель полковник Марат Мустафаев.

Должность замглавы управления полиции ЗАО столицы он занимал свыше четырёх лет, а до этого работал в Юго-Западном административном округе.

Мустафаев награждён медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За доблесть в службе», «За отличие в службе» трёх степеней, передаёт ТАСС .

Ранее сообщалось, что поводом для увольнения Пучкова послужила ситуация с задержанием журналиста онлайн-издания «Медуза» Ивана Голунова и с возбуждением в отношении него уголовного дела. Как писал News.ru, генерал решил уйти на пенсию. Он также отговорил бывших коллег от записи видеообращения в его поддержку для прямой линии с президентом Владимиром Путиным.