Главное архивное управление Москвы советует держать старые бумажные снимки в сухих местах без перепадов температур.
Чердаки, подвалы и гаражи совершенно не подходят для хранения фотографий, а продлить им жизнь способны альбомы из качественной пластмассы, в которой не содержатся разрушающие фотоизображение вещества, рассказали в Главархиве
Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя надлежащего качества. Специалисты ведомства рекомендуют приобретать спиртное только в магазинах, имеющих лицензию, размещённую в доступном для ознакомления месте.