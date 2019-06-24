https://static.news.ru/photo/0466bcca-963c-11e9-a5f2-fa163e074e61_1024.jpg Фото: U.S. Navy/ZUMAPRESS.com

Главное архивное управление Москвы советует держать старые бумажные снимки в сухих местах без перепадов температур.

Чердаки, подвалы и гаражи совершенно не подходят для хранения фотографий, а продлить им жизнь способны альбомы из качественной пластмассы, в которой не содержатся разрушающие фотоизображение вещества, рассказали в Главархиве РИА Новости .

Как писал News.ru ранее, Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя надлежащего качества. Специалисты ведомства рекомендуют приобретать спиртное только в магазинах, имеющих лицензию, размещённую в доступном для ознакомления месте.