https://static.news.ru/photo/8345e7e8-b458-11e9-9cda-fa163e074e61_660.jpg Айсен Николаев Фото: Айсен Николаев/facebook

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС в лесах регионального характера в связи с пожарами.

Правительству республики поручено принять меры по тушению пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам. Главам муниципалитетов Николаев порекомендовал обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС.

В настоящее время на территории Якутии зафиксировано 20 пожаров, шесть из которых локализовано. Общая их площадь составляет около полутора тысяч гектаров. В тушении пожаров задействованы 699 человек и 65 единиц техники, сообщается на сайте правительства республики.

Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Михаил Щапов предложил кабмину ввести режим межрегионального ЧС. Он отметил, что для этого существует два препятствия: отсутствие в Якутии регионального режима ЧС и общих границ у республики с Бурятией.