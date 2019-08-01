Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС в лесах регионального характера в связи с пожарами.
Правительству республики поручено принять меры по тушению пожаров и недопущению угрозы населённым пунктам. Главам муниципалитетов Николаев порекомендовал обеспечить привлечение сил и средств для ликвидации ЧС.
В настоящее время на территории Якутии зафиксировано 20 пожаров, шесть из которых локализовано. Общая их площадь составляет около полутора тысяч гектаров. В тушении пожаров задействованы 699 человек и 65 единиц техники, сообщается на
Ранее News.ru писал, что депутат Госдумы Михаил Щапов предложил кабмину ввести режим межрегионального ЧС. Он отметил, что для этого существует два препятствия: отсутствие в Якутии регионального режима ЧС и общих границ у республики с Бурятией.