Глава Якутии исполнил мечту детей-инвалидов

https://news.ru/storage/news/4aebd69a20bca336e30c61ceed2ae547/a128bfaf-e14f-4c80-b8a6-b487a8d08682_850.jpg Kremlin Pool/Global Look Press

Айсен Николаев

Глава Республики Саха Айсен Николаев исполнил мечту двух учеников коррекционной школы-интерната, отправив их на Кремлёвскую ёлку в Москве.

«Уже завтра они летят в Москву, где пробудут несколько дней и станут участниками не только Кремлёвской ёлки, но и других детских праздничных мероприятий, проходящих в эти дни в столице России», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Там отмечается, что «ребята не только хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной жизни».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин исполнил желания тяжелобольных детей в рамках проекта «Мечтай со мной». В частности, глава государства дал интервью девочке, страдающей от неизлечимого заболевания — оптикомиелита Девика.