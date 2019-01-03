USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,287 $   Brent55.07 $ Bitcoin3,875.14 $
МОСКВА-2°C16:59
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Глава Якутии исполнил мечту детей-инвалидов

Айсен Николаев Kremlin Pool/Global Look Press

Айсен Николаев

общество [ версия для печати ]

Глава Республики Саха Айсен Николаев исполнил мечту двух учеников коррекционной школы-интерната, отправив их на Кремлёвскую ёлку в Москве.

«Уже завтра они летят в Москву, где пробудут несколько дней и станут участниками не только Кремлёвской ёлки, но и других детских праздничных мероприятий, проходящих в эти дни в столице России», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

Там отмечается, что «ребята не только хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной жизни».

Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин исполнил желания тяжелобольных детей в рамках проекта «Мечтай со мной». В частности, глава государства дал интервью девочке, страдающей от неизлечимого заболевания — оптикомиелита Девика.


#дети #ЯКУТИЯ #инвалиды
самое читаемое
культура
Возможную причину смерти Дыховичного назвали в соцсети
культура
Музыкант — о причинах провала новогодних программ
Юрий Лоза: псевдокультура стала культурой


читайте также
общество 14:33, 27 декабря 2018
Путин исполнил заветную мечту десятилетнего мальчика
общество 17:51, 20 декабря 2018
Путин исполнил мечту девочки-инвалида
общество 15:18, 8 декабря 2018
Путин поручил Михалкову исполнить мечту девочки
Лента новостей
спорт 16:56
Слуцкий захотел футболиста «Спартака»
в мире 16:55
Турция стягивает войска на границу с Сирией
общество 16:49
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
в мире 16:49
Сотрудника президентской охраны убили в Киеве
происшествия 16:46
Патриарх Кирилл провёл молебен о жертвах трагедии на Урале
Другие новости
общество 16:49
Земляки поддержали маму младенца из Магнитогорска
общество 16:42
Разин: семья Кельми устроит тайные похороны
новый год 16:35
Новогодняя почта метро приняла тысячи писем Деду Морозу
общество 16:21
Власти увековечат память погибших в Магнитогорске
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top