Глава Якутии исполнил мечту детей-инвалидов

Глава Республики Саха Айсен Николаев исполнил мечту двух учеников коррекционной школы-интерната, отправив их на Кремлёвскую ёлку в Москве.
«Уже завтра они летят в Москву, где пробудут несколько дней и станут участниками не только Кремлёвской ёлки, но и других детских праздничных мероприятий, проходящих в эти дни в столице России», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.
Там отмечается, что «ребята не только хорошо учатся, но и активно участвуют в общественной жизни».
Ранее News.ru писал, что президент Владимир Путин исполнил желания тяжелобольных детей в рамках проекта «Мечтай со мной». В частности, глава государства дал интервью девочке, страдающей от неизлечимого заболевания — оптикомиелита Девика.