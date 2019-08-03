https://static.news.ru/photo/014cb14c-b5f5-11e9-9792-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Шесть сотрудников СМИ задержали во время несогласованной акции в центре столицы, сообщил глава Союза журналистов России Владимир Соловьёв. По его словам, всех задержанных практически сразу отпустили.

Он рассказал, что союз мониторит ситуацию и поддерживает связь с центральным аппаратом МВД.

Если возникнет какая-то сложная ситуация с журналистом, то мы обязательно свяжемся с полицией и будем разбираться, — заверил глава СЖР.

Соловьёв также отметил, что накануне митинга он попросил сотрудников правоохранительных органов вести себя корректно по отношению к представителям медиа, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что видео задержания нескольких участников несанционированного митинга в центре Москвы появилось в Сети. На кадрах видно, что силовики применяют к гражданам силу.