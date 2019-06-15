https://static.news.ru/photo/b552d0f8-8f6d-11e9-812d-fa163e074e61_1024.jpg Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв сообщил, что пригласил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняли в распространении наркотических средств, выступить 16 июня на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.

Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество, — сказал Соловьёв.

Он отметил, что специально позвал корреспондента, потому что люди хотят услышать его видение произошедшего.

Кроме того, организаторы мероприятия изменили лозунг с «поддержки журналиста Голунова» на «Закон и справедливость для всех», передаёт « Интерфакс ».

Ивана Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре. При досмотре у него обнаружили метилэфедрон. Позже при обыске в его квартире был найден кокаин. Журналиста обвинили в попытке сбыта наркотиков. Суд отправил его под домашний арест. 11 июня все обвинения против него были сняты, а уголовное дело закрыто.

Как ранее писал News.ru, Голунов рассказал о том, как именно проходил обыск в его квартире. По словам корреспондента, всё было хаотично. Его привезли домой, оперативники разбрелись по квартире. Репортёр пытался не выпускать никого из виду, но то один, то другой полицейский пропадали из поля зрения.