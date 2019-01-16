USD  67.082 EUR  76.9498
GOLD1,290 $   Brent60.04 $ Bitcoin3,632.50 $
МОСКВА-7°C17:01
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Глава Свердловской области посетовал на доходы чиновников

Евгений Куйвашев vk.com/ekb

Евгений Куйвашев

общество [ версия для печати ]

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что с пониманием относится к идее о повышении зарплат мэру Екатеринбурга и депутатам городской администрации. По его словам, рост окладов необходим для привлечения высококвалифицированных специалистов, а также для предотвращения коррупции.

Глава региона также утверждает, что это — вынужденная мера, без которой невозможно повысить доходы работников всей бюджетной сферы.

«Так устроено сегодняшнее законодательство, что он [мэр Александр Высокинский] без подъёма своей заработной платы не может поднять зарплату остальным. Для этого нужно менять кучу нормативных документов, в том числе и федерального уровня», — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что «проблема есть, её надо решать».

В декабре 2018 года, как сообщал News.ru, депутаты Екатеринбурга согласовали ежемесячные надбавки для председателя Городской думы до 280%, для первого вице-мэра — до 230%, для заместителей главы города — до 210%, для других чиновников высшей группы должностей — до 180%.

Однако эти планы на заседании генерального совета партии «Единая Россия» раскритиковал секретарь генсовета Андрей Турчак. Он утверждал, что зарплата мэра после повышения составила бы 340 тысяч рублей. Критику по партийной линии тогда поддерживал и губернатор Евгений Куйвашев. В итоге депутаты Гордумы решение об увеличении зарплат отменили.


#екатеринбург #чиновники #деньги #зарплаты #Свердловскаяобласть #депутаты #ЕвгенийКуйвашев
самое читаемое
политика
Опрос показал, что граждане хотят видеть другой кабинет министров
Почему россияне выступают за отставку правительства
общество
Россияне высказались за отставку правительства

читайте также
общество 14:35, 16 января 2019
Пензенский губернатор отправил чиновников убирать сугробы
экономика 11:37, 12 декабря 2018
Зарплаты екатеринбургских депутатов будут пересмотрены
общество 10:36, 3 декабря 2018
Россияне стали менее терпимыми к выходкам чиновников
Лента новостей
политика 16:59
Путин рассказал, чего ждёт от российского правительства
общество 16:57
Житель Белгорода поймал выпавшего из окна ребёнка
экономика 16:53
«Аэрофлот» попросил у Минтранса дополнительные субсидии
экономика 16:49
Путин поручил Минфину и ЦБ следить за инфляцией
спорт 16:46
Шарапова выиграла второй матч на Australian Open
Другие новости
общество 16:57
Житель Белгорода поймал выпавшего из окна ребёнка
общество 16:44
Песков высказался о вероятной свадьбе Путина
общество 16:37
Власти: квартир для расселения магнитогорского дома нет
общество 16:19
Новая вакцина защитит россиян от гриппа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top