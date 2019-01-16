Глава Свердловской области посетовал на доходы чиновников

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Евгений Куйвашев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что с пониманием относится к идее о повышении зарплат мэру Екатеринбурга и депутатам городской администрации. По его словам, рост окладов необходим для привлечения высококвалифицированных специалистов, а также для предотвращения коррупции.

Глава региона также утверждает, что это — вынужденная мера, без которой невозможно повысить доходы работников всей бюджетной сферы.

«Так устроено сегодняшнее законодательство, что он [мэр Александр Высокинский] без подъёма своей заработной платы не может поднять зарплату остальным. Для этого нужно менять кучу нормативных документов, в том числе и федерального уровня», — цитирует политика РИА Новости.

Он отметил, что «проблема есть, её надо решать».

В декабре 2018 года, как сообщал News.ru, депутаты Екатеринбурга согласовали ежемесячные надбавки для председателя Городской думы до 280%, для первого вице-мэра — до 230%, для заместителей главы города — до 210%, для других чиновников высшей группы должностей — до 180%.

Однако эти планы на заседании генерального совета партии «Единая Россия» раскритиковал секретарь генсовета Андрей Турчак. Он утверждал, что зарплата мэра после повышения составила бы 340 тысяч рублей. Критику по партийной линии тогда поддерживал и губернатор Евгений Куйвашев. В итоге депутаты Гордумы решение об увеличении зарплат отменили.