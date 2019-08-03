https://static.news.ru/photo/bee1da3e-b61d-11e9-a0ee-fa163e074e61_660.jpg Михаил Федотов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Председатель Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов пообещал включить в ежегодный доклад для главы государства Владимира Путина оценку митинга в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, прошедшего 3 августа в столице.

Он допустил, что организация выступит с рекомендацией об изменении нормы Кодекса об административных правонарушениях, касающейся определения массового мероприятия, передаёт « Интерфакс ».

По его словам, в действующей редакции под эту статью могут попасть очереди за билетами или болельщики, выходящие со стадиона. Таких групп было много во время чемпионата мира по футболу, добавил правозащитник.

Закон написан некорректно, — подчеркнул он.

Федотов добавил, что если никто не нарушает порядок, то «о чём разговор?» В таком случае никто не должен останавливать людей, заключил он.

Ранее News.ru писал, что председатель комиссии по гражданскому контролю за правоохранительными органами Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин намерен обратиться в прокуратуру. Он назвал действия полиции в отношении задержанных на митинге в Москве преступлением.