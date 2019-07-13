https://static.news.ru/photo/9b4a66e2-a658-11e9-8221-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Robert Pastryk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова заявила, что проблемы с семейным насилием нельзя решать только законодательно. По её мнению, изменения должны происходить и в общественном сознании.

Она напомнила, что депутат Оксана Пушкина борется с проблемой именно в таком ключе. Тема также недавно поднималась в Союзе женщин России.

Закон необходимо принимать, но необходимо и ждать изменений в обществе, другого отношения к насилию в семье. Традиции очень сильны, они долго преодолеваются, — отметила сенатор.

Лахова выразила надежду на компетентную работу правоохранительных органов в деле москвички, которую родители насильно отправили к жениху в Чечню.

Ранее News.ru писал, что министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на сообщение о вывезенной из женского кризисного центра «Китеж» девушке. Глава ведомства считает, что информация является домыслом.