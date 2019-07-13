Сенатор и глава Союза женщин Екатерина Лахова заявила, что проблемы с семейным насилием нельзя решать только законодательно. По её мнению, изменения должны происходить и в общественном сознании.
Она напомнила, что депутат Оксана Пушкина борется с проблемой именно в таком ключе. Тема также недавно поднималась в Союзе женщин России.
Закон необходимо принимать, но необходимо и ждать изменений в обществе, другого отношения к насилию в семье. Традиции очень сильны, они долго преодолеваются, — отметила сенатор.
Лахова выразила надежду на компетентную работу правоохранительных органов в деле москвички, которую родители насильно отправили к жениху в Чечню.
Ранее News.ru писал, что министр по национальной политике Чечни Джамбулат Умаров отреагировал на сообщение о вывезенной из женского кризисного центра «Китеж» девушке. Глава ведомства считает, что информация является домыслом.