Глава Сочи предложил привлечь свиней к борьбе с отходами

https://news.ru/storage/news/52457415a74fca6aad98bf57a1f3bf27/6c6747c3-43d2-49a1-a105-e290e461d193_850.jpg Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Мэр Сочи Анатолий Пахомов предложил для решения проблемы переработки пищевых отходов построить индустриальную свиноферму. Соответствующее поручение он дал на заседании Экологического совета города.

По его словам, пищевые отходы составляют 48% от всего производимого мусора в сочинском регионе. В сутки их образуется порядка 400 тонн, пишет деловая газета «Юг».

«Нужно чтобы она (ферма. — News.ru) заключила договоры по утилизации пищевых отходов и вывозила», — заявил Пахомов, добавив, что если на ферме будет перерабатываться до половины мусора, а ещё около 7% пластика, дерева и бумаги будут обрабатывать местные бизнесмены, то утилизации в городе будет подлежать лишь 30% твёрдых бытовых отходов.

Как писал News.ru, около 200 мусороперерабатывающих заводов должны быть построены на территории России до 2024 года. Об этом 20 декабря сообщил президент Владимир Путин во время большой пресс-конференции.