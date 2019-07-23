https://static.news.ru/photo/02806aec-ad29-11e9-bb6f-fa163e074e61_1024.jpg Cхиигумен Сергий Фото: Родина/vkontakte

Духовник монастыря «Спорительница хлебов» в Среднеуральске Свердловской области схиигумен Сергий, которого считают главой секты царебожников, записал на видео новую проповедь, в которой требует «изгнать из России жидомасонов».

Заявляю тебе, дьявол, и всем клевретам твоим, адептам, сатанистам, жидомасонам любых мастей: пошли вон из России, — цитирует URA.RU Сергия.

64-летний Сергий (Николай Романов) отсидел 13 лет за разбой с убийством, после чего сделал церковную карьеру.

Как писал News.ru, депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала контактировать с сектой царебожников и её духовником Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге. Их отношения ухудшились после того, как Поклонская вышла замуж за главу аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Ивана Соловьёва. Сошлась же она с царебожниками, когда состояла в предыдущем браке с прокурором из Екатеринбурга Андреем Красильниковым.

Эта секта исповедует учение о царе-искупителе, будто бы Николай II искупил грех неверности своего народа.