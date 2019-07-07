https://static.news.ru/photo/8c62fbb8-a0c1-11e9-982c-fa163e074e61_1024.jpg Патриарх Кирилл Фото: MFA Russia/Global Look Press

Благодарность президенту России Владимиру Путину и руководителю компании «Роснефть» Игорю Сечину выразил глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл за вклад в возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского монастыря. Культовый объект находится на острове Коневец в западной части Ладожского озера.

Хотел бы выразить особую благодарность президенту России Владимиру Владимировичу Путину, потому что после посещения обители он дал указание Игорю Сечину, руководителю «Роснефти», принять на компанию основную ответственность за восстановление этой святыни, — цитирует главу РПЦ РИА Новости .

Патриарх отметил, что помнит, в каком состоянии обитель была 10 лет назад, а теперь монастырь предстал «более чем в первозданной красоте».

После благодарственной речи предстоятель РПЦ наградил сотрудников «Роснефти» своими грамотами.

С 2016 года при участии «Роснефти» в монастыре проходит реставрация. В 2018 году в верхнем храме Рождество-Богородичного собора были воссозданы росписи, а также обновлён иконостас.

Как писал News.ru, ранее патриарх Кирилл помолился о подводниках, которые погибли на глубоководном аппарате «Лошарик» в Баренцевом море.