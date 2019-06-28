https://static.news.ru/photo/58875b72-9b30-11e9-b05f-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Чемезов Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Глава госкорпорации «Ростех», председатель общественной организации «Союз машиностроителей России» Сергей Чемезов предпочитает пользоваться смартфонами от Samsung.

Я не пользуюсь iPhone, мне больше Samsung нравится, — сказал Чемезов в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» телеканала «Россия 1».

Чемезов отметил, что не пользуется iPhone не потому, что американцы прослушивают, а потому, что в память Samsung ничего лишнего вносить не надо. Он подчеркнул, что предпочитает телефонному разговору личную встречу с собеседником, а для конфиденциальных разговоров есть спецсвязь.

Ранее инсайдер Мукул Шарма поделился информацией о дате и месте анонса смартфона Samsung Galaxy Note 10. Презентация устройства пройдёт 7 августа в Нью-Йорке на спортивной арене «Барклайс-центр», писал News.ru.