https://static.news.ru/photo/ddc2d71e-9b38-11e9-82f2-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Чемезов Фото: Артём Геодакян/ТАСС

Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что не ощущает себя влиятельным человеком в России, поэтому он отказался от политической деятельности.

Я себя не ощущаю влиятельным, — сказал Чемезов в эфире телеканала « Россия 1 ».

Глава Ростеха рассказал, что ему предлагали работу в правительстве и даже были предложения возглавить большие регионы. Однако он понял, что не обладает качествами, которые ему приписывают.

Кроме того, Чемезов подчеркнул, что не хочет заниматься политикой, так как он любит более конкретные дела из сферы бизнеса.

Как ранее писал News.ru, госкорпорация «Ростех» продала свою долю в российской телекоммуникационной компании «МегаФон», сообщил Чемезов.