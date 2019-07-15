https://static.news.ru/photo/e656723c-a6e1-11e9-85ec-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Semen Likhodeev/Russian Look/Global Look Press

Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова предложила организовывать экскурсии на мусорные полигоны с целью повысить культуру населения в обращении с отходами.

Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем, — сказала глава ведомства в интервью ТАСС .

Она также отметила, что наряду со строительством мусороперерабатывающих комплексов необходимо стимулировать граждан к сокращению объёмов бытовых отходов. Речь, в частности, идёт о внедрении культуры сортировки мусора и передачи вторсырья на переработку. При этом, по словам Родионовой, следует развивать соответствующую инфраструктуру — пункты приёма стекла, макулатуры и других отходов.

Ранее News.ru писал, что в последние четверть века изменилась структура мусора на полигонах. Если ранее преобладала органика, то теперь большую часть отходов составляет пластик — упаковка и одноразовые вещи.