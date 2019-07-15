Руководитель Росприроднадзора Светлана Родионова предложила организовывать экскурсии на мусорные полигоны с целью повысить культуру населения в обращении с отходами.
Я была на полигонах. По ним надо водить экскурсии, чтобы каждый из нас понимал, где конкретно заканчивает жизнь тот мусор, который мы с вами выбрасываем, — сказала глава ведомства в интервью ТАСС.
Она также отметила, что наряду со строительством мусороперерабатывающих комплексов необходимо стимулировать граждан к сокращению объёмов бытовых отходов. Речь, в частности, идёт о внедрении культуры сортировки мусора и передачи вторсырья на переработку. При этом, по словам Родионовой, следует развивать соответствующую инфраструктуру — пункты приёма стекла, макулатуры и других отходов.
Ранее News.ru писал, что в последние четверть века изменилась структура мусора на полигонах. Если ранее преобладала органика, то теперь большую часть отходов составляет пластик — упаковка и одноразовые вещи.