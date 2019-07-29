https://static.news.ru/photo/f83d969a-b1fb-11e9-a43a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

Вспышка серозного менингита привела к остановке работы детского палаточного лагеря в Нижневартовске. Сейчас в больнице с таким диагнозом находятся только три ребёнка, однако в Роспотребнадзоре считают, что заболевших может быть в несколько раз больше.

Руководитель местного ведомства Майя Соловьёва рассказала, что каждый носитель вируса может заразить десять человек. Однако симптомы будут не такими сильными, добавила она.

Врачи города предупреждены, будем наблюдать. Ситуация находится под контролем, — передаёт её слова URA.RU .

Представитель надзорного органа отметила, что детское учреждение, скорее всего, останется закрытым до конца лета.