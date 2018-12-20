Глава Росимущества уходит в отставку

Руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков уходит в отставку. Источники объясняют такое решение усталостью чиновника от «бесконечной нервной работы».
Указ об увольнении Пристанскова уже подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РБК. В ведомстве эту информацию официально не комментируют.
Инсайдеры отмечают, что основной кандидат на место уволенного руководителя — Вадим Яковенко, который до 2015 года работал начальником ГСУ Следственного комитета по Москве.
Сам экс-глава Росимущества может вернуться в «Норникель», где возглавлял федеральные и региональные программы в 2014–2016 годах.
Ранее News.ru писал, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев освободил от должности заместителя министра соцразвития. Причиной увольнения назвали «поборы» на предновогодние траты.