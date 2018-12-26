Глава Росгвардии ответил на все обвинения Навального

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Виктор Золотов

Глава Росгвардии Виктор Золотов прокомментировал конфликт с руководителем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным. Генерал заявил, что его обещание сделать из оппозиционера «хорошую сочную отбивную» неверно воспринялось как угроза убийством.

«Из всех этих людей, кто писал в администрацию президента, в Следственный комитет, в прокуратуру по поводу того, что я угрожал Навальному убийством… Так вот, я не видел, чтобы кто-то из этих людей во время выходов оппозиции предпринимал какие-то шаги, когда звучали призывы убивать сотрудников Росгвардии и членов их семей, чтобы защитить их. Ведь этого не было ничего. Откуда они взяли, что я собираюсь его убить? Я его вызвал на спарринг», — заявил Золотов в интервью «Комсомольской правде».

Он также категорически отверг обвинения Навального в причастности к убийству Бориса Немцова, назвав их «маразмом». По словам Золотова, он узнал о смерти политика из новостей.

Прокомментировал генерал и факт обучения своего внука в Англии. Золотов пояснил, что его сын уже 13 лет занимается бизнесом и на эти деньги финансирует учёбу. Глава Росгвардии подчеркнул, что раньше и сам был предпринимателем, а на доходы от этой деятельности якобы и приобрёл имущество, о котором говорится в расследовании ФБК.

Ранее News.ru сообщал, что Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному с требованием взыскать с него один миллион рублей. Поводом послужило опубликованное оппозиционером расследование о закупках продуктов для военных и элитной недвижимости, принадлежащей главе Росгвардии.