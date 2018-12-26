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Глава Росгвардии опроверг факт проживания на даче Микояна

Виктор Золотов youtube/Russia

Виктор Золотов

общество [ версия для печати ]

Директор Федеральной службы войск Нацгвардии генерал армии Виктор Золотов ответил оппозиционеру Алексею Навальному на все вопросы. Обвинения в свой адрес он назвал надуманными.

В частности, генерал отметил, что к даче советского наркома Анастаса Микояна он не имеет никакого отношения.

«Там действительно проживали и Дзержинский, и Орджоникидзе, и Ворошилов, и Микоян. Но участок находится совершенно в другом месте… недалеко от дачи Сталина», — отметил Золотов в интервью «Комсомольской правде».

Глава армии сказал «большое спасибо» Навальному, что тот «не поселил на его даче Сталина, когда расселял царскую семью».

Ранее News.ru сообщал, что директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к блогеру Алексею Навальному с требованием взыскать с него один миллион рублей.


#АлексейНавальный #росгвардия #ВикторЗолотов
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