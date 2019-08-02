https://static.news.ru/photo/dcbb038a-b516-11e9-8ddd-fa163e074e61_660.jpg Метеостанция на Соловецких островах Фото: Sergey Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Отсутствие необходимого числа метеостанций и космических спутников являются сдерживающим фактором в развитии метеорологических прогнозов в России. Такое мнение высказал глава Росгидромета Максим Яковенко. По его словам, для того, чтобы прогнозы синоптиков были наиболее точными, нужны три составляющие: наблюдательная сеть - наземная, воздушная и космическая.

Наблюдательные станции должны стоять на расстоянии 50 километров, в крупных мегаполисах - на расстоянии 3-5 километров. В России в европейской части станции стоят на расстоянии до 100 километров, на азиатской - до 800 километров, - цитирует его РИА Новости .

Глава службы пояснил, что сейчас в распоряжении российских метеорологов есть только три спутника, остальные 35 принадлежат другим государствам. Также он отметил, что есть проблемы и с наблюдениями в океане. У России , по его словам, нет ни одного плавающего буя, тогда как всего в мире их около 5 тысяч.

Ранее, как писал News.ru, Яковенко предупредил об усугублении проблемы с лесными пожарами. По его словам, ситуация будет ухудшаться с каждым годом, это станет результатом климатических изменений по всему миру.