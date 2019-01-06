Глава PrimaMedia высказался об обвинениях в изнасиловании

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Алексей Мигунов

Соучредитель медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов опроверг обвинения журналиста Екатерины Федоровой в изнасиловании.

Мужчина подчеркнул, что «никакого насилия» не было, зато в этом деле присутствует «манипуляция фактами и много вымысла в интересах так называемой "жертвы"».

«Интересующимся темой, я предлагаю внимательно перечитать ее противоречивые посты», — отметил он, добавив, что для него насилие над женщинами неприемлемо.

По его мнению, он стал жертвой аферистов.

«Получил несколько сообщений от тех, кто также стал жертвой общения с Екатериной, но откупился деньгами», — рассказал он.

Мигунов добавил, что в настоящее время никто не проверил заявления журналистки.

Ранее News.ru писал, что сотрудница портала «Сибирь.Реалии» объявила, что её изнасиловал исполнительный директор медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов. Девушка рассказала, что инцидент начался со встречи в кафе 13 октября 2018 года. Мужчина был пьян и пытался её напоить. После они вместе поехали к ней домой. Он начал делать больно до того, как они успели дойти до квартиры. На просьбы остановиться Мигунов не реагировал.