https://static.news.ru/photo/d0acb092-aeeb-11e9-85ad-fa163e074e61_1024.jpg Иван Голунов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

К дисциплинарной ответственности после дела журналиста Ивана Голунова привлечён начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

Об этом сообщил председатель Республиканского юридического общества, бывший член общественного совета при ГУ МВД по Москве Александр Хаминский, который направил в главк запрос, пишет РБК .

По результатам служебной проверки, проведённой в ГУ МВД по Москве, принято решение о привлечении Ю.В. Титова к дисциплинарной ответственности, — сказано в письме.

Какая именно санкция применена к Титову, в ответе на запрос не указано. В качестве причины привлечения главы пресс-службы главка указаны ошибки при освещении задержания спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Сам Титов отказался комментировать действия Хаминского и отвечать на вопросы относительно своего задержания.

Как ранее сообщал News.ru, журналиста Голунова задержали по делу о сбыте наркотиков 7 июня. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил о прекращении преследования журналиста уже через четыре дня. В связи с делом Голунова с должностей были сняты два генерала – глава УВД по ЗАО Андрей Пучков и руководитель управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД Москвы Юрий Девяткин.