Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что не будет уходить в отставку. Он сравнил себя с хирургом.
На соответствующий вопрос журналиста чиновник предложил спросить у знакомых, должен ли хороший медик покидать рабочее место, передаёт «
Вы задайте такой вопрос своим знакомым: вот если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить? — подчеркнул он.
Горбунов добавил, что имеет доверительные отношения с комиссией. А другие его коллеги могут самостоятельно выбрать свою карьеру.
Руководитель Мосгоризбиркома занимает свою должность с 1994 года.
Ранее, как писал News.ru, в Москве прошли акции протеста, участники которых призывали зарегистрировать всех независимых кандидатов. Активисты выразили недоверие системе проверки автографов в подписных листах. Кремль официально вмешиваться в столичные выборы отказался.