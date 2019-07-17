https://static.news.ru/photo/254df692-a88e-11e9-84ca-fa163e074e61_1024.jpg Валентин Горбунов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил, что не будет уходить в отставку. Он сравнил себя с хирургом.

На соответствующий вопрос журналиста чиновник предложил спросить у знакомых, должен ли хороший медик покидать рабочее место, передаёт « Свободная пресса ».

Вы задайте такой вопрос своим знакомым: вот если хирург хорошо оперирует, возглавляет клинику, почему он должен в отставку уходить? — подчеркнул он.

Горбунов добавил, что имеет доверительные отношения с комиссией. А другие его коллеги могут самостоятельно выбрать свою карьеру.

Руководитель Мосгоризбиркома занимает свою должность с 1994 года.

Ранее, как писал News.ru, в Москве прошли акции протеста, участники которых призывали зарегистрировать всех независимых кандидатов. Активисты выразили недоверие системе проверки автографов в подписных листах. Кремль официально вмешиваться в столичные выборы отказался.