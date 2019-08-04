https://static.news.ru/photo/c97d77ba-b6c6-11e9-a6c0-fa163e074e61_660.jpg Евгений Дитрих Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Минтранс предлагает подумать о создании в России сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в северном, западном и южном направлениях. Об этом заявил глава ведомства Евгений Дитрих.

Почему наши китайские товарищи так здорово, хорошо и много строят? Потому что оно эффективно: когда где-то очень любят ездить и готовы платить много, где-то готовы платить мало, и ВСМ нужна для того, чтобы поддержать развивающиеся территории. Мы сейчас думаем о таких эффектах масштаба, — цитирует министра РИА Новости .

Дитрих не исключил, что ВСМ в России нужны «не только на север, в Питер, но и на юг, в Краснодар», а также «в западном направлении».

Сегодня, в День железнодорожника, порассуждать, помечтать о том, чтобы это стало возможным, я думаю, мы тоже можем вместе со всеми, — добавил он.

Как писал News.ru, в июле первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов не исключил расширения проекта ВСМ Москва — Петербург. Железную дорогу, по его словам, могут довести до Казани, Ростова-на-Дону и даже Краснодара.