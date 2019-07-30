https://static.news.ru/photo/c6280cb2-b2be-11e9-9be1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кобылкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Рослесхоз совместно с региональными ведомствами пересмотрит границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить вероятность их перехода на населённые пункты. Соответствующее поручение отдал глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

В министерстве объяснили, что меры примут до конца августа 2019 года. Чиновник также распорядился проверить эффективность использования средств, выделенных на предотвращение возгораний в текущем сезоне, говорится на официальном сайте Минприроды .

Ранее News.ru сообщал, что дым от действующих лесных пожаров в России угрожает достигнуть Аляски. Об этом заявили экологи международной организации Greenpeace. По их данным, это может произойти уже 30 июля.