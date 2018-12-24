Глава Минкомсвязи РФ высказался о повышении тарифов

https://news.ru/storage/news/e3b2e4c895fb7d3b1190b48527e60419/6ee6b2c3-a68f-4c2e-bed9-dba41c17ec22_850.jpg twitter.com/Russian Government

Константин Носков

Глава Минкомсвязи России Константин Носков высказался о повышении тарифов мобильных операторов после Нового года.

«Будем разбираться, я думаю, что это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», — сказал Носков.

По его словам, нагрузка на операторов действительно большая из-за повышения НДС и вступления в силу «закона Яровой», пишут «Аргументы недели».

Как ранее писал News.ru, мобильные операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и Tele 2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов. Повышение стоимости на услуги связи произойдёт в январе 2019 года.