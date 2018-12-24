Глава Минкомсвязи РФ высказался о повышении тарифов

Глава Минкомсвязи России Константин Носков высказался о повышении тарифов мобильных операторов после Нового года.
«Будем разбираться, я думаю, что это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», — сказал Носков.
По его словам, нагрузка на операторов действительно большая из-за повышения НДС и вступления в силу «закона Яровой», пишут «Аргументы недели».
Как ранее писал News.ru, мобильные операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и Tele 2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов. Повышение стоимости на услуги связи произойдёт в январе 2019 года.