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Глава Минкомсвязи РФ высказался о повышении тарифов

Константин Носков twitter.com/Russian Government

Константин Носков

общество [ версия для печати ]

Глава Минкомсвязи России Константин Носков высказался о повышении тарифов мобильных операторов после Нового года.

«Будем разбираться, я думаю, что это все-таки не глобальный тренд, придем к тому, чтобы цены не росли», — сказал Носков.

По его словам, нагрузка на операторов действительно большая из-за повышения НДС и вступления в силу «закона Яровой», пишут «Аргументы недели».

Как ранее писал News.ru, мобильные операторы «ВымпелКом», «МегаФон» и Tele 2 оповестили своих абонентов об изменении цен и тарифов. Повышение стоимости на услуги связи произойдёт в январе 2019 года.


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