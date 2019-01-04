Глава миграционного управления МВД РФ покинула свой пост

https://news.ru/storage/news/319aae8aa65702d2d2ea882d7124b879/033485ec-657e-40c5-a0e0-03df31245193_850.jpg Илья Питалев/РИА Новости

Ольга Кириллова

Начальник ГУ по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Ольга Кириллова покинула свой пост. Чиновница уволилась с формулировкой «по собственному желанию».

«Рапорт руководителя Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольги Кирилловой об отставке удовлетворён, и указом президента она освобождена от должности», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее News.ru публиковал статистику экстремистских преступлений в России. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 правонарушений радикального толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году.