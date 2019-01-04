Глава миграционного управления МВД РФ покинула свой пост

Начальник ГУ по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Ольга Кириллова покинула свой пост. Чиновница уволилась с формулировкой «по собственному желанию».
«Рапорт руководителя Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольги Кирилловой об отставке удовлетворён, и указом президента она освобождена от должности», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее News.ru публиковал статистику экстремистских преступлений в России. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 правонарушений радикального толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году.