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Глава миграционного управления МВД РФ покинула свой пост

Ольга Кириллова Илья Питалев/РИА Новости

Ольга Кириллова

общество [ версия для печати ]

Начальник ГУ по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ Ольга Кириллова покинула свой пост. Чиновница уволилась с формулировкой «по собственному желанию».

«Рапорт руководителя Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД России Ольги Кирилловой об отставке удовлетворён, и указом президента она освобождена от должности», — цитирует ведомство ТАСС.

Ранее News.ru публиковал статистику экстремистских преступлений в России. За 10 месяцев 2018 года зарегистрировано 1209 правонарушений радикального толка, что на 7,4% меньше, чем в 2017 году.


#россия #МВД #мигранты
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