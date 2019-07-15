https://static.news.ru/photo/580f25e4-a6f2-11e9-9acb-fa163e074e61_1024.jpg Валентин Горбунов Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов считает, что срок проверки подписей кандидатов в депутаты в столичную думу следует увеличить с 10 до 15 дней.

Он пояснил, что кандидаты, как правило, сдают подписи в последние дни. Их проверка в сжатые сроки создаёт проблемы. Кроме того, отведённый для этого период сокращается за счёт выходных дней.

Увеличение срока до 15 дней позволит проверяющим спокойно провести свою работу, разобраться в возникающих вопросах, выслушать претензии кандидатов, отметил Горбунов в интервью радиостанции « Эхо Москвы ».

Ранее News.ru писал, что в столице прошла несанкционированная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму». Политолог Олег Матвейчев назвал её провокацией и попыткой «словить хайп».