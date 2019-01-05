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Главу медиахолдинга обвинили в изнасиловании

Пострадавшая Екатерина Фёдорова facebook.com/fedorika

Пострадавшая Екатерина Фёдорова

общество [ версия для печати ]

Журналистка портала «Сибирь.Реалии» объявила, что её изнасиловал исполнительный директор медиахолдинга PrimaMedia Алексей Мигунов. Девушка рассказала, что инцидент начался со встречи в кафе 13 октября 2018 года.

Мужчина был пьян и пытался её напоить, написала сотрудница СМИ в своём Facebook. После они вместе поехали к ней домой. Он начал делать больно до того, как они успели дойти до квартиры. На просьбы остановиться Мигунов не реагировал.

«Он спрашивал, где именно и делал в том же месте еще больнее с радостным смехом. Я просила его закончить и говорила, что дело во мне. "…" Он разбил мне губу и очень смеялся с того, как я выгляжу. Щипал и кусал, чтобы она распухла еще сильнее и говорил, что я должна быть благодарна, ведь сколько женщин колят ботокс, а он сделал для меня это бесплатно. Он рвал на мне одежду. Я забивалась в угол, но он вытаскивал меня из любого места», — написала она.

Медиаменеджер отказался использовать защиту, отметила девушка.

Журналистка не стала обращаться в полицию или снимать побои в больнице. Она сообщила, что только сделала фотографию своего лица после изнасилования.

Комментариев от Мигунова пока не поступало. Однако девушка добавила, что ей пришла «обратная связь» и на неё собрали компромат.

Ранее News.ru писал, что в марте 2018 года продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и журналистка с «Радио Свобода» Фарида Рустамова заявили о сексуальных домогательствах со стороны Леонида Слуцкого. Комиссия Госдумы по этике рассмотрела их жалобы и не нашла ничего предосудительного в действиях депутата.


#изнасилование #Владивосток
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